Петропавловск-Камчатский, , 04:33 — REGNUM Власти Камчатки призвали владельцев и руководителей автотранспортных предприятий не бросать жителей в пургу на дорогах. В пиковые часы, когда люди спешат на работу или возвращаются с работы, дети из школ, на трассы решено выпускать дежурные автобусы — чтобы никто не остался на улице в метель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Оставлять людей на улице в таких погодных условиях недопустимо. Поэтому на время пурги автотранспортные предприятия должны предусмотреть дежурные автобусы, чтобы жители края были доставлены домой. Нужно продумать места остановок на такие случаи», — сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады, метели и ураганный ветер обрушились на Сахалин, Камчатку и морское побережье Хабаровского края. На Камчатке в пургу на трассы в помощь пассажирским автобусам выпускали тягачи, на Сахалине из-за снежных заносов более, чем на сутки остановилось движение на трассе Красногорск — Углегорск, более 50 машин образовали пробку, в ближайшем населённом пункте был оперативно развернут ПВР.