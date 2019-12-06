Благовещенск, , 04:23 — REGNUM С начала 2019 года в Приамурье отмечено 142 новых случая заболевания ВИЧ-инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России

Так, по данным амурского Роспотребнадзора, большинство заболевших, это люди репродуктивного возраста от 20 до 39 лет. Всего в Приамурья, с момента регистрации первого случая выявления ВИЧ-инфекции, было зафиксировано 1 378 случаев заражения, 243 человека умерли от воздействия вируса иммунодефицита.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тыс. случаев заражения ВИЧ. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.