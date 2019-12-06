Якутск, , 04:21 — REGNUM В Якутске женщина подожгла чужой дом, в котором проживала с сожителем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полицию обратился 30-летний мужчина и сообщил, что его частный дом подожгли.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к поджогу причастна 29-летняя сожительница знакомого потерпевшего. Владелец дома на время пустил пожить в свой частный дом друга и его подругу. Накануне пожара молодая пара поссорилась на почве ревности. Утром мужчина не предупредив свою сожительницу, уехал на охоту. Она же решила, что он отправился в другое место. Разозлившись, она нашла в гараже канистру с бензином, разлила его по всему дому и подожгла. При этом сама получила ожоги ног. Соседи заметили дым и вызвали пожарных», — рассказали в МВД Якутска.

Теперь ревнивой даме грозит пять лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в частном доме в Ямало-Ненецком автономном округе погибла семилетняя девочка, три человека получили ожоги.