Майами, США, , 03:44 — REGNUM Двое преступников, взявших в заложники человека, были убиты в результате перестрелки с сотрудниками полиции на юге американского штата Флорида. Об этом 5 декабря сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.

Подозреваемые пытались ограбить ювелирный магазин, но после неудачи угнали грузовой автомобиль почтовой службы, взяв в заложники водителя машины. В ходе начавшейся погони злоумышленники открыли огонь и были застрелены полицейскими. Сотрудники полиции не пострадали. Информация о состоянии заложника не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в результате стрельбы на американской военно-морской верфи Перл-Харбор погибли три человека — нападавший и двое сотрудников верфи.

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