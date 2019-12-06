Омск, , 03:13 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке детей в школьном автобусе в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Уточняется, что дело по факту перевозки детей в школьном автобусе нетрезвым водителем возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, утром 2 декабря сотрудники ГИБДД остановили на автодороге с. Харламово — с. Новотелегино Таврического района Омской области школьный автобус ПАЗ. В нём дети ехали на олимпиаду.

Читайте также: В Омске школьников на олимпиаду вёз нетрезвый водитель. Начата проверка

Водитель автобуса был пьян, тест показал наличие паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л. полицейские отстранили мужчину от вождения. Был составлен протокол об административном правонарушении. Школьников пересадили в другой транспорт.

Автобус принадлежит администрации Таврического района и находился в пользовании школы, где по трудовому договору работает водитель. Перед поездкой водитель, употреблявший вечером алкоголь, проходил предрейсовый медосмотр в фельдшерско-акушерском пункте. Признаков алкогольного опьянения у него не выявили.

В школе и районной больнице проведены выемки документов. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июль 2019 года в России были задержаны более 800 пьяных водителей автобусов.

Читайте также: Более 800 пьяных водителей автобусов задержаны в России с начала года