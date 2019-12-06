Магадан, Магаданская область, , 03:10 — REGNUM В Магадане осуждён 43-летний заместитель гендиректора ООО «Обслуживающая организация г. Магадана». Его признали виновным в подделке документов, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Следствием и судом установлено, что служащий табелировал и контролировал работников, которые поступили в организацию для отбывания уголовного и административного наказания в виде обязательных работ.

По информации прокуратуры, с сентября 2018 года по март 2019-го, несколько человек ему заплатили за то, чтобы он внёс в табель учёта рабочего времени якобы уже отработанные часы. Поддельные документы он сдал в уголовно-исполнительную инспекцию, а также в службу судебных приставов, что явилось основанием для освобождения указанных лиц от отбытия наказания.

Суд отклонил апелляцию осужденного, в которой он просил снизить наказание. В итоге бывший заместитель гендиректора будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком 3 года в исправительной колонии строгого режима, а также заплатит штраф в 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудник Госкомитета по торговле и защите прав потребителей в Нефтекамске осуждён за получение взятки. Обвиняемый проводил проверку в одной из торговых точек, где обнаружил нарушение норм учёта при производстве алкоголя и предложил владельцу магазина за взятку в 30 тысяч рублей не привлекать к административной ответственности.