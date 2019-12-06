Сент-Клауд, США, , 02:50 — REGNUM Вертолет UH-60 Black Hawk национальной гвардии американского штата Миннесота, проводивший испытательный полет и исчезнувший с экранов радаров, потерпел крушение к югу от города Сент-Клауд. Об этом 5 декабря нацгвардия штата сообщает на странице в Twitter.

Местные власти уже прибыли на место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря нацгвардия Миннесоты сообщила, что потеряла связь со своим вертолетом, летевшем из города Сент-Клауд. На его борту находилось трое сотрудников ведомства.

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