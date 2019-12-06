Сент-Клауд, США, , 02:38 — REGNUM Вертолет Black Hawk, на борту которого находились три сотрудника Национальной гвардии Миннесоты, исчез с экранов радаров, 5 декабря сообщает CBS News.

Контакт с воздушным судном был потерян около 14.05 по местному времени (23.05 мск). Вертолет осуществлял испытательный полет из города Сент-Клауд в штате Миннесота. Проводятся поиски вертолета. К операции подключились аварийные службы.

Местная пожарная служба сообщила о падении некого воздушного судна в районе Сент-Клауда и отправила отряд на место возможного крушения вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря трое сотрудников экстренных служб погибли при падении вертолета во время спасательной операции на юго-востоке Франции

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