Сент-Клауд, США, 6 декабря 2019, 02:38 — REGNUM Вертолет Black Hawk, на борту которого находились три сотрудника Национальной гвардии Миннесоты, исчез с экранов радаров, 5 декабря сообщает CBS News.
Контакт с воздушным судном был потерян около 14.05 по местному времени (23.05 мск). Вертолет осуществлял испытательный полет из города Сент-Клауд в штате Миннесота. Проводятся поиски вертолета. К операции подключились аварийные службы.
Местная пожарная служба сообщила о падении некого воздушного судна в районе Сент-Клауда и отправила отряд на место возможного крушения вертолета.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря трое сотрудников экстренных служб погибли при падении вертолета во время спасательной операции на юго-востоке Франции
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