Благовещенск, , 02:53 — REGNUM Мальчик, утонувший в аквапарке города Благовещенска, пришёл в себя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

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В настоящее время 9-летний пациент остаётся в отделении реанимации и интенсивной терапии Амурской областной клинической больницы, куда он был доставлен сразу после происшествия. Ему проводится требуемое лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 9-летний мальчик в компании сверстников без присмотра взрослых посетили аквапарк, где он утонул. Сколько он провёл времени под водой, неизвестно. В состоянии комы он был доставлен в больницу. В отношении собственников аквапарка возбуждено уголовное дело.