Хьюстон, США, , 02:25 — REGNUM Власти американского города Порт-Нечес (штат Техас) предложили около 13 тысячам жителей эвакуироваться из города из-за возможного загрязнения воздуха в результате пожара на химическом заводе, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что рекомендация была издана в связи с повышенным содержанием бутадиена в воздухе города. Предположительно, это вызвано утечкой бутадиена из цистерн в ходе пожара. При этом местное управление по чрезвычайным ситуациям отмечается, что серьезного риска для здоровья жителей эта ситуация не представляет. Позднее, как отмечает управление, уровень бутадиена в воздухе города упал до безопасного уровня, когда рабочие завода устранили утечку.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября на химзаводе в Порт-Нечесе штата Техас произошло два взрыва. После взрыва возник пожар, который был потушен только спустя двое суток. В результате происшествия пострадали три человека.

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