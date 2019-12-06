Тулуза, Франция, , 01:09 — REGNUM Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции. Об этом 5 декабря сообщает газета Depeche, ссылаясь на местные власти.

Трое из пяти пострадавших являются полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. По данным профсоюза CGT в акциях протеста приняли участие до 1,5 миллиона французов. Действия протестующих нарушили работу общественного транспорта по всей стране.

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