Киров, , 00:23 — REGNUM Учитель одной из школ Кирово-Чепецка признан виновным по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в иной зависимости от виновного»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

Установлено, что в течение около полутора лет мужчина, являясь учителем труда, систематически наносил побои двоим 13-летним школьникам в присутствии других учащихся. Побои наносились различными предметами — указкой, металлическим прутом, шлангом. По словам потерпевших, причиной были их опоздания на уроки.

«Своими преступными действиями мужчина причинил потерпевшим физическую боль и психические страдания, выразившиеся в унижении их человеческого достоинства», — отметили в управлении.

С учетом всех обстоятельств учителю назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора год и запретом педагогической деятельности на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за аналогичное преступление получил условный срок бывший директор районной школы в Новосибирской области. Он признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»). По версии следствия, он систематически применял физическое насилие в отношении учеников 5, 6 и 9 классов — под надуманными и малозначительными предлогами на протяжении нескольких лет.