Нижний Новгород, , 00:08 — REGNUM Из Грузии в Россию экстрадировали бывшего депутата Нижегородского Заксобрания, экс-главу Балахнинского района Александра Глушкова и его брата, экс-депутата земского собрания Владимира Глушкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

В ближайшее время братьев, обвиняемых в мошенничестве, доставят в Нижегородскую область для привлечения к уголовное ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, братьев Глушковых в России обвиняют в том, что, когда Александр был главой балахнинской администрации, то он и ещё ряд лиц, включая Владимира — депутата Земского собрания района — с помощью поддельных документов во время реконструкции автостанции «превратили» её в торговый центр. Таким образом, жители лишились транспортного объекта, а ущерб бюджету, по разным данным, составил от 27 до 100 млн рублей. Изначально в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).

В апреле 2018 года российским судом братья были заочно арестованы, но так как их местонахождение не смогли установить, то объявили в международный розыск.

В начале августа 2018 года Глушковых задержали в Грузии и поместили под арест для последующей экстрадиции в Россию. К тому моменту стало известно, что уголовное дело братьев пополнилось ещё на несколько эпизодов. Также под арест было взято имущество фигурантов, но фигуранты через своих защитников попытались оспорить его.

Помимо этого, в апреле 2019 года в суд поступило несколько исков о защите чести и достоинства, поданных к нижегородским СМИ, которые ранее сообщили, что в Грузии фигуранты пытались получить политическое убежище за деньги. Члены семьи Глушковых в иске отметили, что «никто никакой взятки не давал и даже не пытался дать, никаких переговоров по этому поводу не велось», а подобные заявления носят порочащий характер.

Тогда же братьев отпустили из грузинской тюрьмы под залог в связи с истечением срока предэкстрадиционного заключения.