Екатеринбург, , 00:06 — REGNUM В столице Среднего Урала нашли тело ранее пропавшего арбитражного управляющего Владимира Яшина. Об этом сообщает «Новый день».

Как сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина, по предварительным данным, был убит. Причину смерти 45-летнего арбитражного управляющего определят судмедэксперты.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи считают, что гибель екатеринбуржца связана с его профессиональной деятельностью. Яшин вёл несколько десятков банкротств в разных регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пропал 19-летний студент. Юноша вышел на учёбу, после чего перестал выходить на связь.

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