Москва, , 00:09 — REGNUM Оформление двух морских котиков, прибывших в Россию из Уругвая, задержали специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на ветеринарном контрольном пункте в аэропорту «Шереметьево». Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Морские котики следовали из Республики Уругвай в адрес ООО «Геос». Во время проведения пограничного контроля выяснилось, что у животных отсутствуют необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Не было и и разрешения Россельхознадзора на ввоз котиков в Россию.

Специалисты Россельхознадзора приостановили перемещение котиков, составлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору.

Животные выпущены под карантин под контроль Государственной ветеринарной службы Республики Крым, после получения соответствующего письма от службы о согласии принять животных, ввезённых без документов на территорию РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пресечении таможенниками попытки ввезти с территории Украины в Россию 115 голубей без ветеринарных свидетельств.

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