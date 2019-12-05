Новочеркасск, Ростовская область, , 23:54 — REGNUM В трёх микрорайонах Новочеркасска Ростовской области возобновляется подача воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальщики ликвидировали крупный порыв на водоводе по улице Харьковское шоссе в 19:55 мск. К месту аварии было стянуто три бригады из 32 человек и трёх единиц техники.

«В настоящее время идёт заполнение системы. Людям вода начнёт поступать ближе к утру 6 декабря», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что из-за аварии без воды остались жители трёх микрорайонов Октябрьский, Молодёжный и Соцгородок. Людям получали воду из автоцистерн.

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