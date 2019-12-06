Можайск, Московская область, , 00:09 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Можайском городском округе в Московской области. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 19:40 на шестом километре трассы «Бородино — Колоцкое». Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП погибли два человека, пострадали ещё двое. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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