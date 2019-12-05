Казань, , 23:44 — REGNUM По факту гибели двоих рабочих при пожаре на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Татарии.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 декабря на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарии во время плановых работ по очистке резервуара произошел пожар. Уже вечером были найдены тела двоих рабочих.

Расследование причин происшествия проводит Приволжское управления Ростехнадзора. Также внеплановые проверочные мероприятия осуществляет АО «Транснефть — Прикамье», на территории которого и случился пожар. Кроме того, обстоятельства и причины инцидента расследуют в прокуратуре республики.