Москва, , 23:58 — REGNUM Пенсионерка пострадала, провалившись в канализационный люк на северо-западе Москвы. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошёл на улице Лодочной. 80-летняя женщина провалилась в канализационный люк и получила серьёзные травмы при падении.

На место происшествия прибыли спасатели и помогли выбраться пенсионерке. Она была госпитализирована. О её состоянии не сообщается.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избиении 82-летнего пенсионера на детской площадке в Москве.

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