Калининград, , 23:55 — REGNUM Семь лебедей пострадали, четыре из них погибли, предположительно от яда, на озёрах в парках Калининграда. Об этом 5 декабря сообщили журналистам волонтёры из приюта для животных «Клюквенное».

Как рассказали в приюте, от жителей стали поступать сообщения о лежащих без движения лебедях возле Верхнего озера и водоёма в парке Макса Ашмана. Волонтёры забрали птиц и доставили в ветеринарные клиники.

Всего было обнаружено семь птиц, четыре из них погибли, ещё троих пытаются спасти ветеринары. Предварительно лебедям поставлен диагноз «отравление», но точная причина гибели будет определена после ряда экспертиз. Биоматериал уже отправлен на исследование.

Волонтёры пояснили, что отравление птиц может быть целенаправленной акцией. После того как будут получены результаты лабораторных исследований, будет приниматься решение об обращении в правоохранительные органы.

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