Москва, , 22:38 — REGNUM Пожилую женщину с ребёнком и их домашнего любимца спасли из огня пожарные на юге Москвы. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании в многоквартирном доме на улице Медынской поступило в ведомство в 21:26 мск. Пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже. 20 жильцов дома успели эвакуироваться самостоятельно до приезда спасателей.

Подразделение газодымовой службы при проверке здания обнаружило женщину и ребёнка в квартире этажом выше той, в которой произошло возгорание. Люди не могли выбраться самостоятельно, так как огонь преградил им дорогу к эвакуации. Пенсионерку и ребёнка вывели из здания и передали в руки медиков.

Один из жильцов сообщил пожарным, что в квартире осталась собака. Спасатели вынесли пса, потерявшего сознание, из квартиры. Собаку породы такса удалось реанимировать.

Пожар был ликвидирован в 21:34. Благодаря оперативности и профессионализму пожарных огонь не успел распространиться по зданию на большую площадь. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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