Зеленоград, , 22:38 — REGNUM Женщина, вместе с двумя внучками пострадавшая в результате ДТП в Зеленограде, скончалась в больнице. Об этом 5 декабря сообщает портал «Москва. ру»

По предварительным данным, женщина была доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, где скончалась, несмотря на все усилия врачей. Её пятилетняя внучка погибла по пути в больницу, вторая, девочка двух лет, госпитализирована в тяжёлом состоянии.

ДТП произошло в Зеленограде в 18:30 мск на улице Каменка. Водитель автомобиля Lada сбил женщину с детьми на нерегулируемом пешеходном переходе. По факту ДТП следователями возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка в результате наезда легкового автомобиля на женщину с детьми в Зеленограде.

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