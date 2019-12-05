Мехико, , 21:56 — REGNUM Как минимум девять человек пострадали при взрыве, который прогремел в торговом центре в мексиканской столице городе Мехико. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба городской спасательной службы.

По предварительным данным, взрыв произошёл во время ремонтных работ. Все пострадавшие — рабочие, занятые в строительных работах.

Все девять пострадавших госпитализированы. Врачи сообщают, что угроза для жизни пострадавших отсутствует.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании преступников, напавших на администрацию мексиканского городка Вилья Уньон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике задержали преступников, напавших на городок Вилья Уньон