Мехико, 5 декабря 2019, 21:56 — REGNUM Как минимум девять человек пострадали при взрыве, который прогремел в торговом центре в мексиканской столице городе Мехико. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба городской спасательной службы.
По предварительным данным, взрыв произошёл во время ремонтных работ. Все пострадавшие — рабочие, занятые в строительных работах.
Все девять пострадавших госпитализированы. Врачи сообщают, что угроза для жизни пострадавших отсутствует.
Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.
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