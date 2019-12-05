Одесса, Украина, , 21:30 — REGNUM Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».

Отмечается, что речь идёт о взрослой женщине. Предположительно, это одна из преподавательниц колледжа, числившаяся пропавшей без вести.

В полиции сообщили, что разбор завалов на месте обнаружения тела был тут же остановлен, в настоящее время там ведутся следственные действия.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл днём 4 декабря. Полиция рассматривает в качестве основных версий произошедшего аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог.

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