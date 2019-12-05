Грозный, , 20:27 — REGNUM Пожар на автозаправочной станции (АЗС) ликвидирован спасателями в чеченском городе Шали. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Чечне.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 16:42 мск. Загорелись три топливораздаточные колонки и пять автомобилей. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Общая площадь пожара составила 90 кв. метров, работа по ликвидации возгорания была усложнена угрозой взрыва из-за возможности перехода пламени на ёмкости с топливом. Спасателями была оперативно проведена эвакуация людей и оцепление места пожара. Также в целях безопасности была перекрыта дорога, ведущая к АЗС.

Распространения огня допущено не было, были спасены и прилегающее к АЗС трёхэтажное здание офиса, а также двухэтажный магазин. В настоящее время пожар ликвидирован полностью, пострадавших нет, на месте ЧП работают дознаватели, причина и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

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