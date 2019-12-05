Волхов, Ленинградская область, , 21:47 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в сарае в Волховском районе Ленинградской области. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 16:40 мск. Возгорание произошло в сарае в городе Сясьстрой на улице Северной. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

На месте пожара работали восемь человек и две единицы техники. О ликвидации пожара спасатели сообщили в 17:19 мск. В результате пожара, по предварительным данным, погибли два человека.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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