Николаев, Украина, , 19:52 — REGNUM На Украине в городе Николаеве проводится эвакуация детей из всех дошкольных учреждений, сообщает 5 декабря региональное управление Национальной полиции на своей странице в Facebook.

Эвакуация детей начата после сообщения неизвестного о минировании всех детских садов города.

«Поступило анонимное сообщение о заминировании всех детских садов города Николаева. Идёт эвакуация из помещений, родителей срочно просят забрать детей. На месте работают все оперативные службы», — сообщается на странице.

На данный момент неизвестно, является ли сообщение о минировании ложным.

Читайте ранее в этом сюжете: Сохранение мира станет темой конгресса мусульманских общин в Дагестане