Москва, , 19:41 — REGNUM В Зеленоградском административном округе Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

По информации телеграмм-канала, ДТП произошло на дорожном переходе. Один из детей погиб. Женщина и второй ребёнок находятся в больнице.

Состояние выживших тяжёлое. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и медицинские работники.

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