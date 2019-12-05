Калуга, , 19:24 — REGNUM В Калуге после ДТП с маршрутным такси, которое въехало в столб 5 декабря, за помощью к медикам обратились девять человек, сообщил портал «Ника-ТВ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Из девяти пострадавших один был госпитализирован. Остальным медицинская помощь была оказана на месте. Ранее полиция сообщала о семи пострадавших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, около 13:00 на улице Георгия Амелина микроавтобус с пассажирами врезался в фонарный столб. Процессуальную проверку организовало региональное отделение Следственного комитета.

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