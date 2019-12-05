Одесса, Украина, , 19:14 — REGNUM До 30 человек возросло количество пострадавших в результате пожара в в колледже в украинском городе Одессе, судьба 14 человек остаётся неизвестной. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжаются. Подразделения спасателей направлены на разбор конструкций и поиск пропавших без вести.

Осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые обнаруживаются в ходе разбора конструкций. Всего к работам привлечено 37 единиц техники и 170 человек. С места пожара вывезено около 10 куб метров строительных конструкций, начата откачка воды из подвальных помещений здания.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению вероятного местонахождения 14 человек, которые в настоящее время числятся пропавшими без вести. 30 человек находятся под наблюдением медиков, состояние как минимум двоих пострадавших оценивается как критическое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 29 пострадавших и 13 пропавших без вести в результате пожара в одесском колледже. В Одессе 4 декабря из-за пожара был объявлен двухдневный траур.

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