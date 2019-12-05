Новочеркасск, Ростовская область, , 19:14 — REGNUM Женщину 37 лет, уроженку Германии, разыскивает полиция в Ростовской области. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Анна Шельпова пропала в городе Новочеркасске 29 ноября текущего года. Перед своим исчезновением она позвонила матери и рассказала, что после работы зайдёт в собор, а после — на маникюр. Ни в этот день, ни позднее женщина домой не вернулась.

Местонахождение пропавшей до сих пор выяснить не удалось, на связь с родными и близкими женщина не выходила.

На вид пропавшей 35−37 лет, она одета в тёмную куртку, тёмные спортивные штаны, кожаные сапоги и вязаную шапку розового цвета. Рост женщины 165 см, она худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, прямые, глаза серые.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефону 8−928−612−36−33 или 02.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении поисков 11-летнего ребёнка, пропавшего в Екатеринбурге 30 ноября. Ребёнок найден.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 6 дней назад