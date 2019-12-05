Москва, , 18:36 — REGNUM Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который признался в том, что у него с собой имеются стеклянные ёмкости с химической жидкостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный был задержан у одного из зданий в центре Москвы после признания в наличии у него опасных жидкостей. После этого сотрудники правоохранительных органов доставили неизвестного в отдел полиции по району Якиманка.

Личность мужчины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.