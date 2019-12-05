Воронеж, , 18:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении руководителя управления строительной политики администрации городского округа — город Воронеж возбуждено следственными органами. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР 5 декабря.

По предварительным данным следствия, в октябре этого года подозреваемый, «совершая действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, дал заведомо незаконное указание одному из участников аукциона отказаться от фактического участия в торгах». Как считают следователи, чиновник намеревался заключить контракт на выполнение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях города с конкретным участником конкурса, что и было сделано.

По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи СКР и ФСБ 5 декабря проводили обыски в управлении строительной политики Воронежа и в департаменте строительной политики города.

Как сообщила пресс-служба мэрии после появления сообщения о возбуждении дела, «мэр Вадим Кстенин отстранил должностное лицо из строительного блока администрации Воронежа от исполнения обязанностей на период проведения служебной проверки».

Кроме того, губернатор Александр Гусев отстранил «должностное лицо из строительного блока правительства Воронежской области от исполнения обязанностей на период проведения служебной проверки».

Управление строительной политики Воронежа возглавляет Владимир Пешков — этот пост он занял в сентябре 2017 года.