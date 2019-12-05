Каир, , 18:06 — REGNUM Истребитель МиГ-29 ВВС Египта потерпел крушение в ходе тренировочного полёта, сообщает 5 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на источники в военно-промышленной сфере.

По предварительным данным, лётчик успел катапультироваться, однако о его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

Издание утверждает, что разбившийся самолёт был поставлен в Египет из России в рамках контракта 2016 года.

Причины катастрофы на данный момент неизвестны. Это могла быть и ошибка пилотирования, и технические неполадки.

Причины будет выяснять специальная комиссия ВВС Египта, а российская сторона планирует послать в Каир специалистов для участия в расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Египте упал и разбился истребитель МиГ-29М. Итоги расследования катастрофы официально не сообщались.

По разным данным, всего Египет намерен купить у России до 46 истребителей МиГ-29.

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