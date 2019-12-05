Манила, , 18:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в тихом океане у побережья Филиппинских островов. Об этом 5 декабря сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 12:24 по всемирному координированному времени (15:24 мск).

Эпицентр подземной стихии находился в 140 км к юго-востоку от города Кабуран с населением 12 600 человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром — город Давао с населением более 1 212 000 человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 61 км. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,8, которое было зафиксировано у побережья Филиппин.

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