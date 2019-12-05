Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Водитель автомобиля Audi, 42-летний мужчина, учинивший в Петербурге массовое ДТП с участием 13 машин утром в четверг, 5 декабря, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, массовая авария на Выборгском шоссе произошла около 10 утра. Автомобиль на большой скорости задел попутный Mercedes, после чего вылетел на разделительную полосу, снес светофор, дорожные знаки, разбил металлическое заграждение и автомобили на встречной полосе движения.

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В результате ДТП пострадало два человека, — 25-летняя женщина и 42-летний мужчина, который до недавнего времени считался пассажиром, но позже выяснилось, что он сидел за рулем. Оба были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

«Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения-подтверждено проведенным освидетельствованием 0,518 мг/л», — говорится в сообщении дорожной полиции.

Добавим, сейчас законом определено максимальное количество алкоголя в крови, его не должно более 0,3 г алкоголя на литр (0,3 промилле), что эквивалентно 0,16 мг спиртного в 1 литре выдыхаемого воздуха.

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