Омск, , 18:40 — REGNUM Начальник пункта технического обслуживания грузовых вагонов станции Входная был осуждён за получение взяток Кировским районным судом города Омска. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

Судом была установлена виновность осуждённого по 26 эпизодам за получение мелких взяток и по одному эпизоду за получение взятки от работников, которые были у него в подчинении по службе.

По данным суда и следствия, руководитель пункта техобслуживания вынудил ремонтника вагонов заплатить ему в качестве взятки 15 тыс. рублей за предотвращение вредных последствий и попустительство по службе в отношении этого работника. Ещё 26 подчинённых были вынуждены, из страха за своё положение на работе, передать начальнику взятку на общую сумму 29 тыс. рублей.

Суд приговорил начальника пункта техобслуживания железнодорожных вагонов к одному году исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Также осуждённый лишён права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на один год.

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