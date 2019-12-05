Белгород, , 17:00 — REGNUM Семь учеников заболели пневмонией в средней школе города Бирюч Белгородской области. Троих школьников уже выписали из больницы, остальные продолжают лечиться в стационаре.

Детей в состоянии лёгкой и средней степени тяжести доставили в Красногвардейскую центральную районную больницу с 15 по 30 ноября 2019 года. Медики поставили диагноз — внебольничная пневмония. У школьников наблюдали кашель, слабость, температура тела поднималась до 40 градусов.

С 29 ноября в школе были отменены занятия. Врачи осмотрели всех учащихся, в здании провели дезинфекцию, сообщает информационное агентство «Бел.ру».