Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM При пожаре в трёхкомнатной квартире в многоэтажном доме в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание в жилой квартире на девятом этаже дома 27/2 по Серебристому бульвару произошло около 16 часов в четверг, 5 декабря. В результате пожара сгорела обстановка на площади 10 квадратных метров.

«Пострадали два человека, были эвакуированы 10 человек, в 16:16 мск пожар ликвидирован», — уточняют в Главке МЧС.

В свою очередь очевидцы сообщают, что в квартире загорелась проводка.