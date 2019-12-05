Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM По уточненным данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за рулем автомобиля Audi, ставшего виновником массовой аварии на Выборгском шоссе утром 5 декабря, находилась не 25-летняя девушка, а 42-летний мужчина.

Автомобиль, с нанесенным на нем логотипом одного из крупных дилеров Audi в Петербурге, как установлено, был подменным, а не предназначенным для тест-драйва, уточнили в дорожной полиции.

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Напомним, Audi на большой скорости зацепил попутный Mercedes, после чего вылетел на разделительную полосу, снес металлические ограждения, дорожные знаки, светофор и врезался в автомобили, стоявшие в левом встречном ряду на поворот. В результат оказались повреждены 12 автомобилей, не считая полностью разбитого автомобиля виновника аварии.

Мужчина, 1977 года рождения, и женщина, 1994 года рождения, находившиеся в Audi, получили травмы средней степени тяжести.

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