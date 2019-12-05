Мурманск, , 16:56 — REGNUM Сильный снегопад стал причиной массовых аварий в Мурманской области, всего в регионе зафиксировано 45 ДТП за сутки. Об этом 5 декабря сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по региону Евгений Шевченко порталу «Би-порт».

По данным представителя УГИБДД, в первый день снегопада, 3 декабря, в регионе произошло 45 ДТП. Из них 24 аварии произошли в областном центре, городе Мурманске. В 20 авариях пострадавших нет, повреждения получили только автомобили. В четырёх ДТП пострадали люди.

В других населённых пунктах региона за первые сутки после снегопада произошла 21 авария. Из них только в одном ДТП пострадали люди, в остальных был нанесён материальный ущерб автомобилям — участникам аварий.

Напомним, первый в этом году сильный снегопад произошёл в столице Заполярья 3 декабря и практически полностью парализовал движение на дорогах региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманской области из-за сильной метели могут закрыть две автотрассы.

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