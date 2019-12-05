Мурманск, , 16:56 — REGNUM Автомобиль УАЗ загорелся в результате столкновения с легковым автомобилем в Мурманске. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

Авария произошла около 14:33 по местному времени на улице Героев Рыбачьего. Столкнулись автомобиль УАЗ и легковой автомобиль Chevrolet. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля УАЗ.

В результате ДТП с последующим возгоранием пострадала женщина, пассажирка Chevrolet. Она была передана медикам из бригады скорой помощи.

Открытое горение было ликвидировано подъехавшими на место происшествия спасателями в 14:40 по местному времени. Автомобиль УАЗ выгорел по всей площади. Деблокировка водителей и пассажиров не проводилась, жертв удалось избежать. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП и возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза в Самарской области, в результате которого водителя легкового автомобиля пришлось деблокировать из салона, прежде чем его смогли госпитализировать.

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