Нефтекумск, Ставропольский край, , 16:15 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в одной из квартир в поселке Затеречном Нефтекумского городского округа Ставрополья. Происшествие унесло жизни 54-летнего мужчины и его 72-летней матери, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

По факту трагедии следственные органы проводят проверку. По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Точную причину в настоящее время устанавливают эксперты.

«На данный момент признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, не установлено. Тем не менее процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий», — добавили в СК.

По данным краевого управления МЧС России, пожар начался в доме барачного типа примерно в 07:00. Площадь возгорания оказалась небольшой — лишь 3 кв. м, и огонь быстро потушили.