Уфа, , 15:49 — REGNUM Водитель легкового автомобиля «Чери» скончался от полученных травм после ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло на западном обходе Уфы. Об этом 5 декабря сообщает главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, пассажирка легкового автомобиля в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 декабря в третьем часу дня на западном обходе Уфы столкнулись пассажирский автобус «Форд» и легковой автомобиль «Чери». За медицинской помощью обратились три человека.