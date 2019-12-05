Калуга, , 15:24 — REGNUM В Калуге следователи проверят безопасность услуг маршрутного такси, которое попало в ДТП 5 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Калужской области.

Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия. Они выяснят все обстоятельства произошедшего дадут правовую оценку действиям перевозчиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 декабря около 13:00 водитель маршрутки на улице Амелина въехал в фонарный столб. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе 12-летний ребенок.

Читайте ранее в этом сюжете: Последствия ДТП с маршруткой в Калуге ликвидировали 12 человек