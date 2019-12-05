Самара, , 15:25 — REGNUM Работа игорного заведения прекращена стражами порядка в Самаре. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 29 ноября текущего года полицейские обнаружили игорное заведение, которое располагалось по пр. Кирова, 130. В помещении было обнаружено девять компьютеров, на которых была установлена программа для игр.

Посетители салона, заплатив администратору за включение программы, начинали игру. А если игроку удавалось выиграть, то он мог забрать свой выигрыш. На момент проверки, в салоне находились пять игроков, которые сидели за компьютерами и администратор.

Отмечается, что стражи порядка изъяли игровое оборудование.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства, при которых стало возможным организовывание и проведение игорной деятельности.