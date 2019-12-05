Калуга, , 15:19 — REGNUM Для ликвидации последствий ДТП с маршрутным такси на улице Амелина в Калуге привлекались 12 человек и четыре единицы техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Судя по фото с места происшествия, водитель микроавтобуса Mercedes наехал на препятствие, из-за чего не справился с управлением и врезался в столб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария произошла 5 декабря около 13:00 на улице Георгия Амелина. По данным МВД, пострадали семь человек, в том числе один ребёнок.

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