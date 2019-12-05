Одесса, Украина, , 15:17 — REGNUM Одной из версий возникновения возгорания в Одесском экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса является умышленный поджог. Об этом 5 декабря сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех.

«Рассматриваются две версии возгорания — аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог», — приводит УНИАН слова Беха.

Также он рассказал, что в данном здании расположено 19 организаций, включая Институт морской биологии НАН Украины.

При этом начальник одесской полиции отметил, что в настоящее время неизвестна судьба 14 человек, в число которых входят несколько студентов, а также сотрудники колледжа и Института морской биологии — его директор Борис Александров и секретарь Галина Иванович.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба Одесской областной госадминистрации рассказали, что возгорание в учебном корпусе Одесского колледжа могло произойти по причине использования неисправного электрического удлинителя.