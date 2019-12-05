Гома, Конго, , 15:12 — REGNUM В соответствии с заявлением вооруженных сил Демократической Республики Конго, влиятельный командир руандийских повстанцев Ншимимимана Асифиве был задержан в восточном городе Гома. Об этом передает ВВС Great Lakes.

По информации телерадиокомпании, его арест стал доказательством того, что военная кампания против боевиков «Демократических сил за освобождение Руанды» (ДСОР) дала свои результаты.

«Некоторые бойцы группировки теперь пытаются «проникнуть» в густонаселенные районы», — сообщил представитель вооруженных сил майор Нджике Кайко BBC Great Lakes.

Он описал Асифиве как «важную» фигуру, которая была помощником командира элитного подразделения бойцов. Кайко добавил, что Асифиве будет передан властям Руанды, как и другие повстанцы, которые были задержаны или сдались.

По словам журналистов, в сентябре войска ДР Конго убили главу военного крыла ДСОР Сильвестра Мудакумуру и еще одного командира Жувеналя Мусабиймана в следующем месяце. Майор Кайко сказал, что военные также «нейтрализовали» почти все позиции угандийской повстанческой группировки «Союзные демократические силы» (АДС) вокруг города Бени.

«Через несколько дней мы закончим с этими террористическими группировками», — добавил он.