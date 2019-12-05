Калуга, , 15:04 — REGNUM Жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси в Калуге стали семь человек. Такие данные ИА REGNUM предоставили в региональном МВД 5 декабря.

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили о 26 пострадавших.

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«В результате ДТП пострадали семь человек, один из них ребёнок, — заявили в правоохранительном ведомстве. — Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения областного центра».

В МВД добавили, что по предварительным данным, авария произошла сегодня, 5 декабря, в 13.00. На улице Георгия Амелина водитель маршрутки «Мерседес» допустил наезд на препятствие.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального МЧС, транспортное средство врезалось в мачту освещения.